Foligno, a ottanta anni denunciata per avere rigato due auto in sosta

FOLIGNO – Accusata di aver rigato due autovetture in sosta, una ottantenne è stata denunciata dai carabinieri alla procura di Spoleto per danneggiamento. E’ accaduto a Foligno, nella zona di Sportella Marini. Secondo quanto riferito dai militari della stazione di Scanzano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’anziana è stata notata mentre passeggiava nelle vicinanze delle due vetture che presentavano delle rigature sulla fiancata destra. Sull’asfalto, vicino ad un’auto, è stato rinvenuto un oggetto di ferro appuntito, che è stato poi sequestrato. Nel corso degli accertamenti è stato sentito anche un residente della zona che ha riferito di aver assistito, dalla propria abitazione, alla scena in cui la donna rigava le macchine. Secondo quanto reso noto dai carabinieri “non sono emersi collegamenti di alcun tipo tra la donna ed i proprietari delle due auto che potessero far risalire alle cause del gesto” e “sono in corso indagini per verificare se nella zona si siano verificati altri episodi simili”.