Giovane folignate morta in Giordania: è stato un tamponamento ad uccidere Lucia Menghini

FOLIGNO – Sarebbe stato un incidente d’auto, un tragico tamponamento ad uccidere Lucia Menghini, la trentunenne anestestista di Foligno morta in Giordania venerdì sera. Secondo la ricostruzione della polizia di Amman, Lucia Menghini sarebbe stata tamponata da un furgone e sbalzata dall’automobile, morendo sul colpo. Le sue colleghe coetanee Marta Orsini e Cristina De Propris residenti a Perugia, gravemente ferite, sono in lieve miglioramento e si trovano ancora ricoverate presso l’ospedale della capitale giordana, dove sono arrivati i genitori delle due ragazze ferite, residenti nelle zone di Ponte San Giovanni e Casaglia. Sia l’Università di Perugia, attraverso il rettore Maurizio Oliviero, che il professor Edoardo De Robertis, che dirige il reparto di Anestesia dell’ospedale di Perugia, sono in contatto con i sanitari dell’ospedale giordano per capire se sarà possibile trasferirle nel nosocomio perugino.

La dinamica

Le tre giovani sarebbero state tamponate alle 19 di venerdì da un furgone nella zona di Aqaba, cittadina a sud distante circa 300 chilometri da Amman mentre stavano viaggiando verso l’aereoporto da dove domenica sarebbero rientrate in Italia. Il furgone avrebbe tamponato l’auto a noleggio su cui viaggiavano, che ha il tetto scoperto. Lucia si trovava sul sedile posteriore e sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto, morendo sul colpo.

Il cordoglio di Marco Liorni

Alla famiglia di Lucia Menghini è arrivato il cordoglio anche di Marco Liorni. Il giornalista e conduttore aveva infatti avuto l’anestesista folignate in gara nel suo game show “Reazione a catena”: nella formazione delle Pignolette, era stata anche campionessa per qualche puntata.