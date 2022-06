Foconi porta l’Umbria sul podio Europeo: trionfa con la Nazionale nel fioretto a squadre

ANTALYA (Turchia) – Alessio Foconi è medaglia d’oro ai campionati europei di scherma, in corso di svolgimento ad Antalya in Turchia. Per il fiorettista ternano trionfo a squadre insieme a Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi dieci anni dopo (Legnano 2012).

I ragazzi del CT Stefano Cerioni hanno ribadito i risultati eccellenti della Coppa del Mondo, che li hanno visti vincere tre prove su quattro in stagione. Gli azzurri hanno prima battuto 45-14 la Turchia, poi 45-33 la Gran Bretagna e 45-19 la Spagna. Anche il match conclusivo contro la Francia, oro olimpico a Tokyo 2020 seppur rimaneggiata per la rassegna continentale, ha visto gli azzurri in vantaggio dall’inizio fino al 45-38 con cui hanno chiuso i conti e hanno fatto risuonare l’inno di Mameli all’interno dell’Antalya Sport Salonu.

Per Foconi tutte le forze sono ora concentrate sui Mondiali del Cairo che si svolgeranno dal 15 al 23 Luglio dove la squadra italiana e gli atleti individualmente si giocheranno il titolo di campione del mondo.