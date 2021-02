Focolaio Covid nel Cesena, rinviata la sfida col Perugia

PERUGIA – Non andrà in scena la sfida fra Cesena e Perugia che era in programma mercoledì sera alle 20.30 all’Orogel Stadium della città romagnola. Nella squadra bianconera, già priva di due giocatori, ovvero Francesco Ardizzone e Simone Russini prima del match di sabato, sono state riscontrate altre quattro positività: Mattia Bortolussi, due membri dello staff tecnico e un giovane. Pertanto, la decisione è stata quella di rinviare il match. Così la nota:

“Preso atto dell’istanza presentata dalla società Cesena ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Cesena-Perugia, in programma mercoledì 3 febbraio 2021, Orogel Stadium “Dino Manuzzi”, Cesena, venga rinviata a data da destinarsi. Alla luce di quanto sopra, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 274/DIV del 27 gennaio 2021, la stessa non sarà trasmessa su Sky Sport 252”.

Gli uomini di mister Caserta, dunque, proseguiranno la settimana allenandosi in maniera regolare per preparare la partita interna di domenica contro il Mantova.