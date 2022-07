Fnp Cisl, Celestino Tasso nuovo segretario provinciale di Terni

TERNI – Celestino Tasso è il nuovo segretario generale Fnp Cisl di Terni. Assieme a lui, in segreteria, sono stati eletti Paolo Conti e Lucia Diamanti. L’elezione di venerdì 15 luglio 2022 arriva dopo le dimissioni di Flavio Confaloni, presentate per sopraggiunti limiti di età, come previsto dallo statuto. Presenti all’assise ternana, presieduta da Raffaello Trentini (Fnp Cisl Orvieto), il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti, il segretario regionale Cisl Umbria Riccardo Marcelli e il segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani.

Celestino Tasso, ringraziati i presenti per il consenso ottenuto e Confaloni per il lavoro svolto in questi anni, afferma come “il tempo a disposizione, da qui a settembre, sia poco per la quantità di problemi da affrontare”. Il riferimento del segretario dei pensionati della Cisl di Terni è alla crisi in essere e all’aumento dei prezzi, tariffe e tasse. “Su questo – sottolinea da subito Tasso – dovremmo assolutamente essere attivi nel monitoraggio. Ciò nella consapevolezza – prosegue – che i salari e le pensioni sono sempre più poveri: il 40 per cento dei redditi pensionistici del 2021, infatti, non ha raggiunto i mille euro lordi al mese. In questo contesto, il territorio di Terni si attesta al di sotto degli 880 euro lordi al mese”. Il segretario Tasso è certo sulla strada da intraprendere: “Abbiamo bisogno di un lavoro meglio retribuito, se vogliamo assicurare al Paese la sostenibilità del sistema welfare”. L’altro fenomeno attenzionato dalla Fnp Cisl di Terni riguarda la fuga dei cittadini della città di Terni. “Sono molti, troppi, i cittadini pensionati che decidono di andare a vivere fuori dall’Italia: 4318 se consideriamo solo la città di Terni, in tutta la provincia sono 7736. Questo fenomeno è preoccupante, perché la decisione della maggioranza di loro scaturisce da un’esigenza economica: con l’importo pensionistico percepito in altri Paesi, fuori dall’Italia, si può vivere in maniera dignitosa. Come Fnp Cisl terremo alta l’attenzione anche su questo preoccupante fenomeno”.

Sinergie per raggiungere traguardi

Ad augurare buon lavoro alla nuova segreteria e a ringraziare Flavio Confaloni per l’impegno profuso negli anni è stato anche il segretario generale regionale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani che ha sottolineato quanto sia importante lavorare in sinergia per raggiungere gli importanti obiettivi della categoria: “Per farci conoscere e portare avanti quindi un percorso di proselitismo, ma soprattutto per riuscire a tutelare i nostri iscritti e quella parte di popolazione più indifesa – ha affermato Fabiani -, è necessario lavorare tutti insieme, perseguendo i medesimi fini: anche per questo riconosciamo la strategicità del ruolo dell’Adiconsum, dell’Anteas e dell’Anteas servizi, nonché del coordinamento donne”. L’attenzione del segretario si è quindi posta sui rapporti con le istituzioni e sul percorso concertativo con la Regione. “Il prossimo 2 agosto, come richiesto assieme a Spi Cgil e Uilp Uil, saremo con la presidente Donatella Tesei e l’assessore regionale Luca Coletto per rappresentare la piattaforma rivendicativa sindacale unitaria e quindi le priorità dei pensionati umbri, tra queste l’annosa e inaccettabile questione delle liste d’attesa e la riorganizzazione della sanità umbra, che deve essere pubblica, universale e di prossimità”.