Flaminia strada killer, doppio serpentone fino alla Somma: “Va riqualificata subito”

TERNI – Una iniziativa che mette insieme i cittadini due comuni, Terni e Spoleto, per chiedere un intervento che renda finalmente la strada statale Flaminia percorribile senza rischi. Due serpentoni si muoveranno dalle 15 di sabato 18 gennaio rispettivamente da Palazzo Spada e dalla sede Avis di Spoleto, destinazione Passo della Somma. L’iniziativa è a cura della Associazione Terni Risorge del City Forum di Spoleto ma ha trovato anche l’adesione del Comune di Terni

Strada killer. “Storicamente Terni e Spoleto si sono sempre guardate con interesse- scrivono i comitati promotori- La strada statale Flaminia rappresenta il collegamento principale tra le due città, tale collegamento nel corso degli anni non ha mai beneficiato di un progetto di riqualificazione, indispensabile sia per una maggiore sicurezza, sia per una riduzione dei tempi di percorrenza del tragitto che divide i due Comuni. I fatti parlano chiaro e negli ultimi anni, numerosi sono stati gli incidenti, purtroppo molto spesso mortali. In ultimo le interruzioni nel periodo delle ultime festività natalizie hanno creato non pochi disagi. Non è più possibile tollerare una situazione del genere, la riqualificazione della strada statale Flaminia, avrebbe ricadute positive importanti, collegando in modo migliore e sicuro le due città Umbre. È prioritario porre fine a una serie tremenda di incidenti, che hanno portato a definire la Flaminia “Strada Killer”, è sicuramente strategico in prospettiva, creare le condizioni per una maggiore sinergia, rivolta al rilancio economico di tutta l’area interessata. Inoltre, dal punto di vista della fattibilità, è necessario evidenziare come ad oggi, un intervento di riqualificazione della Flaminia, possa essere considerato, sotto ogni punto di vista, facilmente sostenibile e realizzabil”.

Comune di Terni. Il sindaco di Terni Leonardo Latini annuncia che prenderà parte all’iniziativa: ““Il collegamento stradale tra Terni e Spoleto è strategico per l’intera Umbria meridionale oltre che per accentuare il ruolo di snodo e di cerniera della nostra città tra l’area metropolitana di Roma e la dorsale appenninica”, dice “Per questo come amministrazione sosteniamo l’opportunità e la necessità di intervenire urgentemente sulla Flaminia che – è bene ricordarlo – a differenza di altre arterie umbre non ha mai beneficiato di un progetto di riqualificazione, indispensabile sia per una maggiore sicurezza, che per una riduzione dei tempi di percorrenza del tragitto che divide i due Comuni. Siamo confortati dal fatto che su queste nostre legittime richieste, come amministrazioni comunali, troviamo al nostro fianco la Regione dell’Umbria e in particolare l’assessore alle infrastrutture Enrico Melasecche che ben conosce i problemi dei nostri territori ed è sempre impegnato in prima linea per risolverli”.