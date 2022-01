Fiocchi azzurri e rosa negli ospedali umbri per primi ed ultimi nati dell’anno

PERUGIA – Fiocco rosa all’Ospedale di Perugia. Si chiama Yasmin la prima nata del 2022, alle ore 11.43. La piccola pesa 3,700 Kg ed è venuta alla luce con parto spontaneo assistito dall’ostetrica Cristina Palandruzzi e dalla dottoressa Irene Giardina. Yasmin è la terzogenita della signora Sabah Madi e del marito Kamel Kechad, coppia di origini algerine residente a Perugia.

L’ultimo nato del 2021 si chiama Lorenzo, pesa 3,870 Kg ed è venuto alla luce alle 22.21 del 31 dicembre con parto spontaneo assistito dall’ostetrica Linda Cerquaglia e dalla dottoressa Donata Delli Ponti. Il piccolo è il primogenito della signora Francesca Costa e del marito Andrea Coletti, giovane coppia residente a Marsciano.

All’ospedale di Terni invece ultimo nato del 2021 alle 18.57, Azzurra, femminuccia di 3.2 chilogrammi di nazionalità filippina. Primo nato 2022 alle 6.07, Aron, maschietto di 3.7 chili, italiano. Le due famiglie non hanno acconsentito alle foto.

Il bilancio dell’ospedale di Perugia

Bilancio positivo, sul fronte delle nascite, per l’anno appena trascorso: nel 2021 il numero dei nati all’Ospedale di Perugia è salito a 1932 contro i 1836 del 2020 e i 1915 del 2019. I parti con gestanti positive al Covid-19 sono stati 38, di cui 14 con taglio cesareo, mentre quelli a basso rischio di completa gestione ostetrica (BRO), sono stati 286.

Anche il numero delle nascite dei maschi è stato superiore a quello delle femmine, con una differenza che nel tempo è rimasta costante.

Dal libro delle nascite si conferma Leonardo, per il secondo anno consecutivo, il nome maschile più utilizzato (55) nel 2021, seguito da Tommaso (38) e Lorenzo (33). In testa, per i nomi femminili, quelli di Aurora (33), Sofia (33) e Matilde (24).

“Botti” di Capodanno

Nella notte di San Silvestro non si sono registrati accessi in Pronto Soccorso per ferite da petardi o fuochi pirotecnici nè a Terni nè a Perugia.