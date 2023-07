Finisce l’era Santopadre: Perugia venduto ad un gruppo romano

PERUGIA- Fine dell’epoca Santopadre. Il Perugia è stato venduto. L’annuncio arriva dalla stessa società. Lunedì è stato stipulato il contratto di vendita, un un accordo vincolante per l’acquisizione di tutte le quote, giovedì il closing.

“Il perfezionamento dell’operazione – si legge nella nota – è subordinato al completamento della due diligence attualmente in corso. Nel caso sia tutto in linea con quanto sin qui discusso tra le parti, è prevista la firma di un contratto preliminare di cessione quote da stipularsi indicativamente entro giovedì 13 luglio c.a. Vista la trattativa in corso, la convocazione della prima squadra viene rinviata da giovedì 13 a lunedì 17 luglio ore 10, in attesa della firma del sopracitato contratto”.

Il nuovo proprietario

Il club è stato rilevato da tre imprenditori del settore petrolifero e da Luca Benigni, fondatore nella capitale dello studio di assistenza fiscale e consulenze alle imprese “Benigni&K”, con sedi in varie parti d’Italia. Al pacchetto azionario del Perugia è stato dato un differente valore sulla base di quale sarà la categoria di appartenenza, sulla base dei ricorsi avviati per la riammissione in Serie B. Oltre ai rimanenti 5.200.000 euro di debiti con il fisco, l’esborso dovrebbe essere di quattro milioni di euro in caso di permanenza in C, che salirebbero a 14 con il ripescaggio tra i cadetti

Il nuovo direttore generale sarà il romano Claudio Tanzi, ex diggì dell’Ascoli e nell’ultima stagione al Tivoli, mentre il nuovo direttore sportivo sarà l’umbro Moreno Zebi, con un passato nel Perugia come team manager ed ex Novara e Cesena. Per quanto riguarda l’allenatore il maggior candidato rimane Francesco Baldini, ex Trapani, Catania e Vicenza, anche lui con un passato nel Perugia, come calciatore