Finisce il sogno sanremese per Blind e Moà: non superano le audizioni finali

PERUGIA – Termina il sogno sanremese per Blind e Moà. La cantautrice orvietana, risultata vincitrice di Area Sanremo, non ha convinto però la commissione Rai che dopo aver riascoltato i 20 vincitori, non l’ha inserita nel lotto dei 4 per il galà del 15 dicembre quando insieme agli 8 che sono stati selezionati da Sanremo giovani fra i 46 della prima scrematura.

Fra questi, non c’è Blind. Anche il rapper perugino non ha superato lo scoglio delle audizioni finali e dunque dovrà rimandare il suo debutto all’Ariston. Il 15 dicembre i 12 finalisti si sfideranno per due posti al Festival insieme agli altri 22 artisti, che saranno annunciati la sera stessa. Circola voce di un possibile ritorno di Michele Bravi, quarto nel 2017 con “Il diario degli errori” e rientrato da poco nel giro dopo la vicenda extramusicale.