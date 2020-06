Finisce con l’auto fuori strada muore, tragedia a Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di 77 anni, residente nel comune di Città di Castello, è morto con l’auto fuori strada a Bocca Serriola. L’uomo, forse a causa di un malore, è uscito di strada ed è finito con l’auto nella scarpata. E’ accaduto sulla 257 Apecchiese a vocabolo Cerboni di Città di Castello. Da quanto si apprende dai vigili del fuoco di Perugia, intervenuti sul posto in aiuto ai colleghi dell’Alto Tevere, l’automobilisti, per cause in corso di accertamento presso i carabinieri di Città di Castello, è uscito di strada ed è finito in un dirupo ed è stato trovato nella tarda serata di mercoledì 3 giugno.