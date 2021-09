TOKYO– Tante delusioni ma alla fine la soddisfazione di una medaglia è arrivata. Riccardo Menciotti, il ventisettenne nuotatore ternano torna a casa da Tokyo col terzo posto nella staffetta della 4×100 mista 34 punti conquistata nell’ultima giornata del nuoto.

Risparmiato dal ct Riccardo Vernole nella gara dei 200 misti, alla quale era iscritto ma alla quale non ha preso parte, Menciotti è stato grande protagonista nella frazione a dorso sia nella semifinale, insieme Federico Morlacchi, Simone Barlaam e Federico Bicelli conquistando il quarto posto, sia nella finale: Menciotti ha virato davanti a tutti poi è secondo, superato dal Comitato Paralimpico Russo che poi vincerà (che ha anche stabilito il nuovo record del mondo con il tempo di 4’06″59) davanti all’Australia, perchè nonostante l’impresa di Raimondi, largamente primo alla vigilia dell’ultimo cambio, Fantin crollerà nell’ultima frazione. In finale, fra l’altro Bicelli e Morlacchi hanno ceduto il posto a Fantin e Raimondi.

Festa canora. Menciotti è categoria S10: è amputato ad una mano, persa in un incidente sul lavoro nel negozio di carni dove lavorava. Con atleti di altre categorie, per raggiungere il punteggio massimo di 34 punti. Insieme agli altri staffettisti azzurri, ha festeggiato il bronzo davanti alle telecamere di RaiSport intonando “Rose rosse”, il successo di Massimo Ranieri che ha accompagnato le giornate olimpiche del gruppo azzurro. “E’ stato tutto bellissimo”, ha commentato da Tokyo Menciotti. “La medaglia l’attendevo da qualche giorno – ha aggiunto, secondo quanto riferisce in una nota il Cip (Comitato italiano paralimpico) Umbria – ma purtroppo per pochissimo non è arrivata prima”.