Fingono rapina a mano armata per un video social: denunciati cinque giovani

TERNI – Arriva la denuncia per cinque giovani ternani, tutti fra i 19 ed i 20 anni che lunedì sera hanno finto una rapina tra loro nella galleria commerciale di via Donatori di organi, nel quartiere di Borgo Bovio.

I ragazzi, tutti incensurati, avevano un pistola giocattolo e stavano inscenando il reato per un ‘cortometraggio’ amatoriale; tuttavia hanno provocato paura e allarme nelle persone che si trovavano in zona che hanno perciò allertato il numero unico di emergenza 112 richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Per i giovani è scattata la denuncia, la pistola giocattolo è stata sottoposta a sequestro.