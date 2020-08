Fidanzata infastidita dal branco, lui la difende: coppia umbra pestata a Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – Vacanze sfortunate per una giovane coppia di fidanzati umbri, lei perugina e lui ternano, entrambi poco più che ventenni. La coppia, nella notte fra sabato e domenica, si trovava nei pressi di una discoteca di Civitanova Marche e stava chiacchierando seduta su un muretto, quando si avvicina a loro un gruppo di ragazzi nordafricani, che secondo il racconto dei fidanzati, avrebbe iniziato a rivolgere alla ragazza una serie di apprezzamenti.

Cortesemente I due ragazzi, secondo quanto riferisce il Corriere dell’Umbria, hanno chiesto cortesemente di smetterla ma in cambio avrebbero ricveuto calci e pugni dai nordafricani, che nel frattempo avrebbero chiamato rinforzi. In sei asi sarebbero scagliati sulla coppia, in particolare sul giovane, con calci a pugni che lo hanno costretto al trasporto all’ospedale di Civitanova Marche per accerrtamenti: i medici hanno riscontrato contusioni compatibili con i calci ricevuti ma non sembrano esserci fratture. Alla fidanzata, in stato di choc, La coppia ha presentato formale denuncia dell’accaduto alla polizia di Stato di Civitanova Marche cui è stata anche fornita una dettagliata descrizione degli aggressori.Gli aggressori si sono dileguati, ma gli inquirenti stanno passando al vaglio le telecamere, in particolare quelle sul lungomare, per individuarli.