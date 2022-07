Fiamme in Valnerina, sfiorato l’abitato di una frazione a Preci

PRECI – Ha minacciato anche il paese di Abeto, una frazione di Preci, nella Valnerina umbra, l’incendio di bosco e sterpaglie attivo in località Montebufo.

Il rogo è stato contenuto e il centro abitato risparmiato dalle fiamme grazie all’intervento di un Canadair, di due elicotteri e al lavoro di molte squadre a terra dei vigili del fuoco arrivate da Perugia Norcia e Spoleto.

Sul posto anche una squadra antincendio boschivo dei vigili del fuoco da Macercata che sta operando in località Saccovescio, sempre nel comune di Preci.

Incendi di bosco anche in provincia di Terni. I vigili del fuoco sono infatti intervenuti a Guadamello e a Capitone di Narni (stessa zona dell’ultimo incendio) , dove è intervenuto anche un Canadair. Una squadra di Orvieto è stata invece impegnata in località Osarella dove il focolaio è però sotto controllo