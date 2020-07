Festival di Spoleto, Matteo Marzotto nominato dalla Regione nel cda

SPOLETO – Matteo Marzotto prende il posto di Corrado Augias nella Fondazione Festival di Spoleto. La Regione ha infatti nominato l’ex presidente dell’Ente nazionale italiano del turismo come componente del Consiglio di amministrazione dell’organismo di indirizzo del Due Mondi presieduto dal sindaco Umberto De Augustinis e in cui siede come vice Dario Pompieri in rappresentanza della Fondazione Carispo, Stefano Lado per il Gruppo Desio e Maria Teresa Venturini per il ministero dei Beni, delle attività culturali e del turismo.