Festival di Spoleto a numeri alti, 220 mila euro d’incasso e oltre 50 mila in streaming

SPOLETO – Quasi 3.800 biglietti e oltre 220 mila euro di incasso, contro l’oltre mezzo milione di euro generalmente riscosso dalla biglietteria che, oltre che con un programma a ranghi particolarmente ridotti, ha dovuto fare i conti anche con la capienza ridotta di piazza Duomo e del Teatro Romano, dove si sono potute accomodare, rispettivamente, 620 e 280 persone, poi salite nel secondo weekend a mille e 320 posti.

Il quadro Questi i numeri di Spoleto63, l’edizione del Covid 19, che ha messo in scena otto spettacoli, a fronte delle oltre 120 recite segnate nei programmi del Festival, e che causa pandemia è stata trasmessa gratuitamente e per la prima volta anche in streaming, con il pubblico del web che ha fatto contare oltre 52 mila presenze, al netto degli spettatori del concerto finale di piazza Duomo diretto dal maestro Riccardo Muti che non sono stati ancora rilevati. Sui social Spoleto63 ha raccolto oltre 4 milioni di impression della pagina Facebook, circa 58 mila visualizzazioni dei tweet e 350 mila impression su Instagram.