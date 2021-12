Festival di Sanremo 2022, fra gli artisti in gara anche il tifernate Michele Bravi

Ci sarà anche un pezzo di Umbria nel cast del Festival di Sanremo che stasera . Dopo le delusioni relative a Blind e Moà, che non ce l’hanno fatta a superare lo scoglio di Sanremo Giovani, la lineup del Festival avrà fra gli artisti in gara un esponente della nostra regione: si tratta del tifernate Michele Bravi. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus ha annunciato i nomi di 22 dei 24 artisti sabato sera in diretta al TG1.

Il ritorno in pista

Per Michele Bravi si tratta di un ritorno dopo il quarto posto del 2017 con la bellissima “Il diario degli errori”. Il cantautore di Città di Castello, già vincitore di X Factor nel 2013 è però riuscito a sfruttare solo in parte quell’onda di successi per via della vicenda giudiziaria legata all’incidente stradale che il 22 novembre dell’anno seguente lo ha visto coinvolto e che ha fermato la sua carriera. Tornato in grande stile l’anno scorso con l’album “La geografia del buio”, quest’estate è stato in alta rotazione col singolo “Falene” in cui canta insieme alla britannica Sophie Scott dei Sophie and The Giants.

Lo scorso anno era tornato a Sanremo accompagnando nella serata duetti Annalisa in una intensa interpretazione di “Il mondo prima di te”. Nelle scorse settimane è uscito il singolo “Cronaca di un tempo incerto”.

Sanremo 2022 a girone unico

Il Festival di Sanremo 2022 si svolgerà dal 1 al 5 febbraio e sarà ‘a girone unico’: ai 22 artisti annunciati questa sera infatti, se ne aggiungeranno altri due, che usciranno dalla finale di Sanremo Giovani, che si svolgerà in diretta su Rai 1 il 15 dicembre prossimo. In quella stessa data verranno svelati anche i titoli dei brani in concorso.

Non ci sarà infatti la categoria nuove proposte, con i due vincitori del galà dei giovani che concorreranno insieme agli altri 22 per vincere il Festival e poi rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 il prossimo 14 maggio al Pala Olimpico di Torino.

