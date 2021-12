Festival di Sanremo 2021, Michele Bravi canterà “Inverno dei fiori”

Si chiamerà “Inverno dei fiori” la canzone che Michele Bravi porterà in gara dal 1 al 5 febbraio prossimi al Festival di Sanremo. L’annuncio è stato dato dallo stesso cantautore tifernate nel corso della serata di Gala di Sanremo Giovani, nella quale sono stati annunciati tutti i titoli dei brani in gara e nel quale è stato assegnato appunto il podio dei giovani, con i primi tre che hanno accesso alla categoria unica del Festival di quest’anno.

Gli artisti usciti da Sanremo Giovani porteranno ovviamente una canzone diversa da quella presentata sul palco del Teatro del Casinò per la finale.

Cantanti e canzoni in gara

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena- “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico- “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro- “Sei tu”

Gianni Morandi- “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi- “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri- “Miele”

Highsnob e Hu- “Abbi cura di te”

Irama- “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista- “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi- “Ti amo non lo so dire”

Rkomi- “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Yuman (da Sanremo Giovani)- “Ora e qui”

Tananai (da Sanremo Giovani)- “Sesso occasionale”

Matteo Romano (da Sanremo Giovani)- “Virale”

Il ritorno in pista

Per Michele Bravi si tratta di un ritorno dopo il quarto posto del 2017 con la bellissima “Il diario degli errori”. Il cantautore di Città di Castello, già vincitore di X Factor nel 2013 è però riuscito a sfruttare solo in parte quell’onda di successi per via della vicenda giudiziaria legata all’incidente stradale che il 22 novembre dell’anno seguente lo ha visto coinvolto e che ha fermato la sua carriera. Tornato in grande stile l’anno scorso con l’album “La geografia del buio”, quest’estate è stato in alta rotazione col singolo “Falene” in cui canta insieme alla britannica Sophie Scott dei Sophie and The Giants.

Lo scorso anno era tornato a Sanremo accompagnando nella serata duetti Annalisa in una intensa interpretazione di “Il mondo prima di te”. Nelle scorse settimane è uscito il singolo “Cronaca di un tempo incerto”.