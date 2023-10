Festival dell’ospitalità contemporanea, successo di partecipazione

TERNI – Un successo di presenze la prima edizione della manifestazione “Ospitalità contemporanea Festival” che per una settimana ha fatto di Terni la patria di ospiti nazionali ed internazionali del mondo del food & beverage.

Sono state organizzati 10 masterclass e laboratori, oltre 30 aziende locali coinvolte. In tutto 35 locali del centro coinvolti, 584.000 visualizzazioni per un totale di 190.000 persone raggiunte. Tre le aree tematiche (aperitivo, cena e dopocena) presenti che hanno proposto degustazioni di distillati e vini, menu drink e food a tema storico, e poi ancora special guest del mondo food & beverage, show, dj set e dimostrazioni pratiche.

C’è stato spazio anche per le masterclass riservate agli operatori del settore con laboratori gratuiti aperti al pubblico. Le masterclass sono state uno strumento di divulgazione e innovazione sui grandi temi che riguardano i prodotti merceologici che caratterizzano il mercato. Numeri importanti per la prima edizione della manifestazione “Ospitalità contemporanea Festival” che già si sta preparando alla prossima edizione.

La grande curiosità sul settore

“L’ associazione ospitalità contemporanea e la Eventi.com soddisfatti – spiegano gli organizzatori – per questa prima kermesse organizzata, tante le aziende coinvolte, tanti e importanti i temi trattati. Gli ospiti internazionali che abbiamo ospitato e le grandi aziende partner sono rimaste sorprese per la calorosità e autenticità della città e dell’ evento. C’è grande fermento nella bar industry locale, voglia di scoprire, conoscere e innovare, già si parla del prossimo evento e le moltissime cose che in questi prossimi mesi accadranno in città”.