Festival dei Due Mondi, partenza in grande stile: l’arte cancella le polemiche

SPOLETO– Il Festival dei Due Mondi anche quest’anno, nonostante le restrizioni, racconta al meglio la cultura italiana ed internazionale. Musica e teatro che hanno cercato di prendere il sopravvento sulle polemiche relative agli incarichi, finita sulle testate nazionali e persino in Parlamento con una interrogazione della senatrice Emma Pavanelli

Grande emozione per il debutto, segnato dalla Budapest Festival Orchestra, prima orchestra in residenza, a Spoleto e protagonista, con il suo direttore principale Iván Fischer e il soprano Luciana Mancini, del grande concerto inaugurale in Piazza Duomo e poi di quelli alla Chiesa di Sant’Eufemia, alla Chiesa di San’Agata e al Complesso Monumentale di San Nicolò.

DOMENICA– L’altra orchestra in residenza si è esibita domenica 27: il palcoscenico in Piazza Duomo ha ospitato orchestra e coro, diretti da Pascal Rophé per l’occasione unica dell’esecuzione di una delle opere più imponenti di Igor Stravinskij: Oedipus Rex, omaggio del Festival all’autore nel cinquantesimo anniversario della scomparsa.

La sezione teatro è partita invece con “La signorina Giulia” di August Strindberg per la regia di Leonardo Lini e la produzione del Teatro Stabile dell’Umbria. La piéce, presentata in anteprima a San Simone ha permesso al pubblico di conoscere il trentaduenne reginsta Lidi, considerato tra le promesse del teatro italiano,vincitore nel 2020 il Premio della Critica dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro e, nel 2018, del bando registi under 30 per Spettri da Henrik Ibsen alla Biennale Teatro di Venezia.

La danza ha preso il via con Folia di Mourad Merzouki, “I confini separano le persone – dice Merzouki – Come artista, cerco di rendere porose queste barriere e di unire le persone, di provocare incontri. Nonostante le differenze, voglio dimostrare che il dialogo insieme è possibile”.

EVENTI. Gli ampi spazi del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ospitano anche la mostra Pina Bausch e la sua rivoluzione: il teatro della commedia umana, che raccoglie gli scatti di Piero Tauro alla grande coreografa e al suo Wuppertal Tanztheater.

A Palazzo Collicola si può invece vedere Frammenti di un percorso teatrale a cura di Piero Maccarinelli, prima tappa di un processo di ricerca che nei prossimi anni riorganizzerà gli archivi del Festival per riportare alla luce documenti, fotografie, bozzetti d’epoca, costumi e arredi scenici.

LA NOVITA‘ Il 3 Luglio andrà invece in scena Cinderella’s, primo lavoro del giovane coreografo greco Alexandros Stavropoulos, che entra in cartellone in sostituzione dello spettacolo The American Moth di Alan Lucien Øyen, cancellato perchè la compagnia americana non può recarsi in Europa per via delle restrizioni ancora in atto sul fronte Covid.