Perugia, festeggiano il matrimonio in casa: i vicini chiamano le forze dell’ordine

PERUGIA – Una coppia di nigeriani aveva deciso di festeggiare il matrimonio in casa, nonostante i divieti dovuti al contenimento della pandemia. Il fatto è avvenuto in un appartamento di un condominio di via del Macello. I vicini di casa sentiti i cuori per i festeggiamenti hanno chiamato i militari di ‘Strade sicure’. Poi sono arrivati sul anche poliziotti e carabinieri. I militari hanno trovato 19 persone insieme in un appartamento. E’ scatta la multa di 400 euro.