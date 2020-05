Festa grande a Perugia per il passaggio delle Frecce Tricolori

PERUGIA – Festa grande martedì a Perugia – ed anche qualche assembramento e tante polemiche – per il sorvolo in città della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), meglio nota come Frecce Tricolore, il cui tour per i capoluoghi di regione sostituisce quest’anno, viste le disposizioni anti-Covid 19 la parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Gli aerei arrivavano in Umbria da Nord, provenienti da Genova e da Firenze. Hanno sorvolato Perugia e poi si sono diretti verso la città de L’Aquila attraversando quindi la regione nella direzione da Nord verso Sud-Est.