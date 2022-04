Festa di primavera 2022, tanti appuntamenti in Valnerina tra ‘Saperi e sapori’

SPOLETO – Anche quest’anno, nel territorio della Valnerina Ternana ritorna la festa di Primavera 2022. Dopo il lungo periodo di rallentamento dovuto alla pandemia, si terrà l’iniziativa ‘Saperi e sapori di primavera, in herbis salus’. Una manifestazione che si prefigge principalmente lo scopo di far conoscere e valorizzare l’immenso patrimonio ambientale, naturalistico e storico-culturale di cui dispone la valle del fiume Nera. Via agli eventi dal 9 aprile al 19 giugno 2022, prevalentemente presso in Convento di San Bernardino di Montefranco.