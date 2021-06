Festa della Repubblica, eventi in tutta l’Umbria: anche concerti e convegni

Con l’allestimento delle restrizioni torna l’appuntamento con le celebrazioni per la festa della Repubblica in una forma più comunitaria. I 75 anni della Repubblica vengono celebrati nelle varie città con le consuete passerelle commemorative, ma anche con eventi di vario genere. Le prefetture di Perugia e Terni, poi, conferiranno le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica, nel caso di Terni anche medaglie alla memoria.

Questo il programma completo

Perugia Dalle 10 alle 11, ai Giardini del Frontone, è in programma la cerimonia di celebrazione del 75° anniversario della fondazione della Repubblica. Alla manifestazione, che avrà luogo in assenza di pubblico nel rispetto delle cautele sanitarie, parteciperanno la presidente di Regione Donatella Tesei, i parlamentari, le autorità e i sindaci della Perugia. Nel pomeriggio, al Salone Bruschi della prefettura, a partire dalle 16, si procederà alla consegna di 22 onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica. Sempre a Perugia, mercoledì mattina Giovedì 3 giugno, poi, il questore Antonio Sbordone consegnerà 30 medaglie di commiato al personale in quiescenza per il meritevole servizio svolto nell’amministrazione della pubblica sicurezza. I premiati perugini

Terni. A Terni invece alle 10 il prefetto Emilio Dario Sensi e il sindaco Leonardo Latini parteciperanno alla cerimonia per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica in Piazza Briccialdi di fronte al Monumento ai Caduti. Questi i momenti salienti della cerimonia: alzabandiera, deposizione delle corone, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Terni, consegna delle onorificenze al merito della Repubblica e delle medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Inoltre alle 18 e dopo il lungo periodo di emergenza, tornerà ad esibirsi in piazza del Popolo, l’Istituto musicale Giulio Briccialdi di Terni con il concerto della Banda sinfonica Briccialdi diretta da Filippo Cangiamila. La celebrazione, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni

vigenti in tema di gestione e contenimento della contingenza epidemiologica in atto, prevede l’alzabandiera, la deposizione di corone di alloro, lettura del messaggio del presidente della Repubblica e breve saluto del Prefetto, poi la consegna di 13 onorificenze al merito della Repubblica italiana e di quattro medaglie d’onore in memoria di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Elenco premiati Terni

Foligno Nella città di Foligno il 75° anniversario della Repubblica sarà celebrato con la deposizione di una corona di allo alla lapide dei Caduti alle 11.30 in piazza della Repubblica, poi alle 11.45 in piazza Don Minzoni analogo gesto sarà compiuto alla Fontana Monumentale, mentre alle 12 nella sala del consiglio comunale è in programma la consegna della bandiera italiana, di una copia della Costituzione e dello Statuto comunale ai cittadini neo maggiorenni

Città di Castello La celebrazione promossa dall’amministrazione comunale insieme al Rotary Club Città di Castello si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 e quindi necessariamente in forma ridotta, nella programmazione e nelle presenze

Così il sindaco Bacchetta ed il presidente del Rotary Alessandro Leveque: «La Festa della Repubblica celebra il momento di svolta nella storia del nostro Paese che coincise con la data del referendum istituzionale del 1946 dopo gli orrori della guerra: l’auspicio è che questa ricorrenza possa segnare una linea di demarcazione altrettanto netta nella storia drammatica dell’ultimo anno caratterizzata dalla pandemia e possa essere vissuta come un vero ritorno alla libertà che abbiamo atteso per tanti mesi». Questo il senso che il sindaco Luciano Bacchetta dà insieme al presidente del Rotary Alessandro Leveque alla serata di mercoledì 2 giugno, quando dalle 21.30 si rinnoverà in piazza Gabriotti il tradizionale augurio di buon compleanno alla Repubblica Italiana nel 75esimo anniversario della proclamazione. All 21.30 in piazza della Repubblica la banda comunale del presidente Fabio Arcaleni e del direttore Nolito Bambini, che tornerà per la prima volta a esibirsi in pubblico a oltre un anno dall’inizio dell’emergenza da Covid-19. A guadagnare la scena sarà poi il fascino delle luci che, sulle note dell’inno nazionale, tingeranno con il tricolore simbolo della Repubblica Italiana l’intera superficie della torre civica, grazie al supporto assicurato da Sogepu.

Spoleto Due gli appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto per la Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno alle 10.30 è in programma in piazza della Libertà (Palazzetto Ancaiani) la deposizione di un mazzo di fiori sulla lapide celebrativa della nascita della Repubblica Italiana, mentre alle 11 si terrà il convegno “Costituzione ed etica pubblica” nel corso del quale interverrà Francesco Merloni, già docente di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia. L’incontro, che sarà trasmesso nel canale YouTube del Comune di Spoleto vedrà la partecipazione della studentessa Chiara Ceccarelli che leggerà alcuni articoli della Costituzione Italiana.

Orvieto Mercoledì 2 giugno sarà inaugurato da parte delle autorità e alla presenza dei cittadini il monumento ai Caduti collocato in piazza Sirio al centro della frazione di Canale di Orvieto. Al fine di consentire lo svolgimento della cerimonia dalle 14 alle 20, in piazza Sirio vige il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli.

Gualdo Tadino A Gualdo Tadino il comune alle 10.30 deporrà una corona floreale presso il Monumento ai caduti in Piazza Martiri della Libertà con la presenza della Banda Musicale città di Gualdo Tadino. Successivamente, poi, sarà lanciato sui canali social istituzionali Facebook del Comune di Gualdo Tadino il video “Insieme” realizzato da Salvatore Cossentino e Iacopo Pezzopane di Photales con testo scritto da Stefano Giombini.. Il sindaco Massimiliano Presciutti, inoltre, si recherà a Perugia presso la Prefettura dove si svolgeranno le celebrazioni per il 75 ° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.