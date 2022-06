Festa della Repubblica, a Perugia premiati coloro che si sono distinti nella lotta alla pandemia

Medaglie d’onore

Tre le medaglie d’onore consegnate ai deportati nei lager nazisti e 77 le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le medaglie d’onore sono state conferite a Zefferino Agostinelli (nato a Foligno il 14 maggio 1921- Militare), Aldo Sabatini (nato a Perugia il 21 giugno 1917 – Militare) e Francesco Sollazzo (nato a Perugia il 5 ottobre 1923 – Militare), insigniti delle «Medaglie d’onore», riconoscimento concesso «ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra».

L’ELENCO DEGLI INSIGNITI CHE SI SONO DISTINTI DURANTE L’EMERGENZA DA COVID-19

Personale sanitario Dott. Stefano Martinelli (Città di Castello), Dott. Ugo Paliani (Deruta), Dott.ssa Gabriella Vinti (Gubbio), Dott. Gianpaolo Doricchi (Perugia), Dott.ssa Marina Pettirossi (Perugia), Dott.ssa Anna Maria Cerboni (San Giustino), Dott.ssa Carla Ranieri (Todi).

Polizia di Stato Commissario della Polizia di Stat dott.ssa Angela Vernile (Perugia), Vice Questore dott.ssa Francesca Domenica Di Luca (Assisi), Assistente Capo Laura Lollini (Bastia Umbra), Assistente Capo Massimiliano Gioacchini (Collazzone), Vice Quest. Agg. dott. Erika Veronica Di Francesco (Corciano), Vice Ispettore Luca Chiariotti (Foligno), Assistente Capo Polizia di Stato Simone Zucconi (Marsciano), Assistente Capo P.S. Enrico Biancalana (Perugia), Sostituto Commissario Coordinatore Mauro Buratti (Perugia), Commissario dott.ssa Monica Corneli (Perugia), Assistente Capo della P.S. Luca Romani (Perugia), Commissario dott. Roberto Roscioli (Perugia), Vice Ispettore Moreno Elia (Spoleto).

Carabinieri Luogotenente Ruggero Ferretti (Fabriano), Maresciallo Capo Federico Franchi (Assisi), Luogotenente Carica Speciale Alberto Impellizzieri (Assisi), Brigadiere Capo Carlo Sbraletta (Bastia Umbra), Luogotenente Carica Speciale Francesco De Paola (Bastia Umbra), Maresciallo Maggiore Maurizio Chierici (Bevagna), Appuntato Scelto Piernicola Marchesani (Campello sul Clitunno), Appuntato Scelto Ivanz Lucentini (Castel Ritaldi), Luogotenente Carica Speciale Gianfranco Mazza (Corciano), Brigadiere Capo Gil Romagnoli (Gubbio), Luogotenente Carica Speciale Marco Colombesi (Passignano sul Trasimeno), Brigadiere Capo Qualifica Speciale Lucio Mattioli (Passignano sul Trasimeno), Brigadiere dei Carabinieri Dario Anello (Perugia), Maresciallo Capo Carabinieri Carlo Biancalana (Perugia), Luogotenente C.S. Antonino Caruso (Perugia), Appuntato Scelto Piero Puglielli (Perugia), Maresciallo Capo Roberto Capanna (Piegaro), Vice Brig. David Celi (Preci), Brigadiere Capo Michele D’Onofrio (Spoleto), Maresciallo Maggiore Gerardo Loglisci (Spoleto), Luogotenente dei CC. Carica Speciale Stefano Fichi (Todi), Appuntato Scelto Qualifica Speciale Massimiliano Dolci (Valfabbrica).

Guardia di Finanza Appuntato Scelto Roberto Pirone (Bettona), Vice Brigadiere Giuliano Palombi (Cascia), Luogotenente della Guardia di Finanza Carica Speciale Giuseppe Badalucco in quiescenza (Città della Pieve), Maresciallo Ordinario Gaetano Bortone (Corciano), Brigadiere Capo Raffaele Ricciardi (Corciano), Luogotenente Francesco Bartolucci (Perugia), Appuntato Scelto Pasquale Galbera (Perugia), Maresciallo Carmine Palumbo (Perugia).

Vigili del fuoco Sabrina Chiaramonti (Perugia), Dott.ssa Caterina De Giorgio (Perugia), Dott.ssa Giuseppina Proietti (Perugia).

Prefettura di Perugia Immacolata Orlando (Perugia), Giuseppina Strati (Perugia).

Insigniti civili No Covid Gen. Brig.in congedo Giovanni Fabi (Roma), Sovrint. Capo P.S. Fenci Mauro (Collazzone), Brigadiere Capo Gianluca Insinga (Foligno), Sovrint. Capo P.S. Salvatore Palermo (Perugia), Ing. Antonella Vadalà (Perugia), Ing. Michele Zappia (Perugia), Dott. Alessio Maria Antonielli (Bastia Umbra), Vice Questore Bruno Antonini (Foligno), Cap. della Guardia di Finanza dott. Antonio Auriemma (Foligno), Ermelindo Bartoli (Bevagna), Vice Brigadiere Francesco Bartolucci (Todi), Dott.ssa Serenella Capasso (Nocera Umbra), Assistente Capo della Polizia di Stato Andrea Catamerò (Perugia), Prof. Gabriele Cruciani (Perugia), Maresciallo Ordinario Diego Ria (Città della Pieve), Lino Santovecchio (Perugia), Luogotenente Domenico Scanu (Deruta), Pier Francesco Scibinetti (Spoleto), Maresciallo Ordinario Mario Sabatini (Trevi), Olivia Stazi (Nocera Umbra), Prof.ssa Roberta Testaguzza (Spoleto), Dott.ssa Olga Urbani (Spoleto).

Anci e Ucraina

Anche Anci Umbria è scesa in prima linea in occasione della Festa della Repubblica con i suoi sindaci. “Presenze che, nel pieno della crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina, vogliono sottolineare e valorizzare l’impegno delle amministrazioni comunali che ogni giorno si occupano e coordinano l’accoglienza dei profughi, facendosi carico non solo dei loro bisogni ma anche di cercare di inserirli nel tessuto sociale del Paese”.