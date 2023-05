GUBBIO – Per la Festa dei Ceri di Gubbio in piazza Grande potranno essere accolte fino a 10.500 persone, mentre lo scorso anno ci si era fermati all’incirca a 6 mila. Il sindaco Filippo Maria Stirati spiega come, al termine di uno studio dei Vigili del fuoco accolto dalla Prefettura di Perugia, per il prossimo 15 maggio si sia passati da una “capienza di 2 persone a 3,5 ogni mq, ma come Comune intendiamo – ha proseguito il primo cittadino – sviluppare ulteriormente questo studio, coinvolgendo l’Università di Perugia, perché c’è la convinzione che la capienza di piazza Grande possa essere ulteriormente incrementa di alcune migliaia di persone”. Il sindaco precisa “che si è all’interno del perimetro delineato dalla circolare Piantedosi, oltre ovviamente delle indicazioni arrivate dal questore”. Stirati, inoltre sottolinea, che restano in vigore una serie di prescrizioni finalizzate a garantire la pubblica sicurezza e incolumità.

I divieti

Divieti, questi, che si raccomanda di rispettare scrupolosamente specie durante l’alzata dei Ceri o in caso di pioggia. In questo senso, il piano di sicurezza vieta l’accesso alla piazza con passeggini e carrozzine, ombrelli di qualsiasi dimensione, zainetti e borse. Non potranno essere introdotti cavalletti per macchine fotografiche, né animali di qualsiasi razza e taglia, sia al guinzaglio che in borsa. Vietate ovviamente le bottiglie e i contenitori in vetro o metallo, né si potrà arrivare in piazza con biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto. Escluso il posizionamento, anche perimetrale, di scale, seggiole, sgabelli. Fortemente sconsigliato l’accesso in piazza Grande a soggetti cardiopatici, fragili o comunque affetti da patologie che scoraggino la presenza in luoghi affollati, alle donne in gravidanza e ai bambini con meno di 12 anni. Vietata la presenza di persone non autorizzate sulla scala di palazzo dei Consoli, mentre nella Sala dell’Arengo potranno accedere soltanto ceraioli e addetti all’organizzazione.