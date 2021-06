Ferzan Ozpetek gira ad Orvieto la serie televisiva ‘Le fate ignoranti’

ORVIETO – Ferzan Ozpetek ad Orvieto per le riprese de ‘Le fate ignoranti’, la serie tv di otto episodi ispirata all’omonimo film. Il regista ha scelto infatti il teatro Mancinelli come location delle riprese del suo nuovo lavoro, disponibile nel 2022 su Star per la piattaforma Disney+. Sul set allestito sul palco del teatro anche due dei protagonisti, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Nel cast, tra gli altri, anche Luca Argentero, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Serra Ylmaz, Carla Signoris, Paola Minaccioni.

Comparse Una trentina le comparse reclutate in città che hanno preso parte al set. “Orvieto si conferma ancora un set naturale per il cinema e la tv – ha sottolineato il sindaco, Roberta Tardani – non solo per la bellezza dei luoghi che può mettere a disposizione, come il nostro meraviglioso teatro, ma anche per l’organizzazione e l’accoglienza che gli uffici comunali e la città sanno mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche”. In questi giorni anche Alberto Angela sta girando in città le riprese della nuova stagione di ‘Meraviglie – La Penisola dei tesori’, che dedicherà una puntata a Orvieto. Dopo il duomo e i sotterranei, oggi le telecamere della trasmissione saranno in fondo al pozzo di San Patrizio.