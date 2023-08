Ferragosto in Umbria fra gastronomia e cultura: tanti gli appuntamenti

PERUGIA- Ferragosto di grandi appuntamenti in Umbria. Nonostante la crisi e la corsa al risparmio in questi giorni di festa gli umbri non rinunciano a staccare la spina e godersi qualche ora in tranquillità lontano dal caos. Ecco cosa fare in questi giorni.

Provincia di Perugia

A Perugia nella frazione di Pianello continua fino al 21 agosto la sagra del fungo.Stand gastronomici aperti dalle 19,30. All’interno del programma del Corciano Festival, in corso dal 5 al 15 afosto, non poteva mancare un omaggio a Pietro Vannucci, con Il Perugino alla Sistina – Un viaggio da Roma a Corciano. Il percorso artistico si snoda tra la chiesa di San Francesco e la chiesa Santa Maria Assunta e sarà possibile visitarlo durante il ponte lungo di ferragosto, dal 12 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Inoltre, per martedì 15 alle 17 è previsto il corteo quattrocentesco del Gonfalone, che si muoverà dalla chiesa di Sant’Agostino a piazza Coragino. Dalle 17.30 a piazza dei Caduti, invece, sarà possibile assistere alla rievocazione storica dedicata alle grandi corti nobiliari del rinascimento. Per la serata ultima cena presso la taverna del Duca prima della disfida degli arcieri tra i rioni del Castello di Corciano.Protagonista il Medioevo mentre Torgiano è in festa con l’Agosto Torgianese con festa dei Vinarelli. Per martedì 15 due serate tributo, una ai Negramaro, alle 21 ai giardini Baraonda, e una ai Queen, dalle 22 al BarcOllo al pub.

A San Giovanni Profiamma, frazione di Foligno, si concluderà il 15 agosto la Sagra della rocciata e degli gnocchi fatti a mano con musica live, in corso dal 29 luglio. A Bevagna Nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto mercatino dell’antiquariato. A Giano dell’Umbria all’interno del programma della rassegna Giano d’estate, per la sera di ferragosto appuntamento in piazza alle 20.30 per la tradizionale spaghettata al tartufo con musica dal vivo a cura di Egoricarica; a Gualdo Cattaneo nella frazione di Pomonte torna la Festa della rievocazione della cotta del carbone vegetale, in corso dal 6 al 15 agosto. Si tratta di una festa dove poter godere della cucina tipica del luogo accompagnati da musica live. A Montefalco per la giornata di ferragosto appuntamento alle 21.30 nella piazza del Comune per Ferragosto paiper 2023 everybody dance!, l’appuntamento di mezza estate che porta in piazza le atmosfere e la musica degli anni ’70 e ’80. A Spello nel sagrato di Santa Maria Maggiore si aspetta la mezzanotte con il Concerto di ferragosto, in programma per lunedì 14 alle 21.15, a cura dell’associazione musicale Properzio di Spello all’interno della rassegna Incontri per le strade 2023. L‘associazione turistica pro Cerreto organizza per martedì 15 la Tombolata di ferragosto, appuntamento alle 18 in piazza Pontano.

Spostandosi, Ferragosto Torreggiano a Tuoro sul Trasimeno. .Per la giornata di ferragosto, però, viaggio nel passato che si ferma agli anni ’80 con il concerto di One shot more alle 19 al parco il Sodo. A Lisciano Niccone tutti alla sagra della tagliatella casereccia che durerà fino al 21 agosto. A Passignano torna per il giorno di ferragosto Trasiremando. La manifestazione, con partenza prevista alle 9, è aperta a tutti con iscrizione obbligatoria e prevede due percorsi diversi, con tappe intermedie nei vari comuni del Trasimeno. Notte bianca a Castiglione del Lago lunedì 14 dalle 18 sul lungolago musica, mercatini, artisti di strada, food e drink, spazio giochi per bambini per una notte tutta da vivere. A Città della Pieve in corso il Palio dei terzieri. Sagra dello strozzaprete a Paciano.

Nel programma di Assisi estate 2023 per la serata di ferragosto è previsto un appuntamento della rassegna Note di Assisi, una serie di concerti in pieno centro storico tutti dalle 21.30 con ingresso libero, organizzata per valorizzare gruppi musicali del territorio, sul palco del 15 agosto i Mela Quartet.

La Sagra dell’agnello e dei prodotti tipici umbri di Villanova di Marsciano arriva alla sua 34. edizione, in calendario fino al al 20 agosto, per la serata di ferragosto musica latina. Giornate massetane a Massa Martana: Lunedì 14 «la notte più bella dell’estate a Massa Martana» che vedrà prima un tributo al grande Mogol e dalle 23.30 l’esibizione live di un talento del programma televisivo Amici, Aaron. Per il giorno di ferragosto arriveranno le Cherry blossom, direttamente dalla trasmissione Rai The band. A Pantalla di Todi fino al 20 agosto festa paesana Musica città Pantalla. A Casacastalda Sagra dello spaghetto e dei prodotti tipici locali.

In Valnerina. Estate a Norcia: domenica 13 in piazza San Benedetto il concerto dei Four seasons swing soul band alle 21.30; lunedì 14 doppio appuntamento con lo spettacolo comico di Antonello Costa È meglio che faccia da solo sempre in piazza alle 21.30 e alle 23.45 ritrovo per vedere l’alba dal Monte Vettore con Emporio della Sibilla; martedì 15 in piazza alle 21.30 concerto omaggio a Battisti e Mogol Canto libero.

A Cascia in corso Tuber Fest – festa del tartufo estivo e della rosa di Cascia. Sabato ospite il comico Giobbe Covatta mentre domenica intrattenimento musicale a cura di Tony Esposito con la Tammurriata Rock. Inoltre sarà possibile assaporare piatti a base di tartufo, salumi e formaggi, con ogni degustazione abbinamenti con vini, gin e birre artigianali e locali. Durante il fine settimana il borgo storico di Cascia ospiterà artisti di strada, giocolieri e spettacoli per grandi e piccini. Le giornate del festival saranno accompagnate da musica dal vivo e da dj. Per il 14 e il 15 agosto, invece, il calendario di Estate a Cascia 2023 prevede gli spettacoli musicali di Valentina Persia, lunedì alle 21.30 a piazzale San Francesco, e il giorno seguente I Talismen, stessa ora e location.

La proloco di Citerna organizza una cena di Ferragosto a base di bistecca con accompagnamento musicale a cura di Ladrones, rock and roll band, sulla terrazza panoramica della cittadina. A Lisciano Niccone martedì 15 e dal 18 al 20 agosto a Lisciano Niccone torna la Sagra della tagliatella casareccia. Il borgo di Montone torna a ospitare il palio della Donazione della santa spina, in cui i tre rioni della città si sfideranno per l’incoronazione della propria castellana. La rievocazione storica si svolgerà dal 13 al 20 agosto con eventi, taverne, visite guidate e molto altro ancora. In particolare per il 15 agosto sono in programma una visita teatralizzata in costume storico, con partenza alle 11 dal museo di San Francesco, insieme al personaggio di Margherita Malatesta. A seguire, dalle 17 nel chiostro di San Francesco, lo spettacolo per bambini Braccio Fortebraccio è tornato a Montone e alle 18 alla rocca la sfida tra gli arcieri Malatesta di Montone e gli arcieri storici del Girifalco di Fermo. Per la serata, sempre alla rocca dalle 21.30 spettacolo con ingresso gratuito sulle novelle di Boccaccio rivisitate dalla compagnia teatrale Astra, dal titolo Calandrino e i suoi amici alla corte dei Fortebracci.

Provincia di Terni

A Lugnano in 15 agosto è il giorno della Patrona Maria Santissima Assunta. Taverne aperte e la sera concerto de Le Vibrazioni. Ad Amelia ‘Ferragosto Amerino 2023‘. Il 15 agosto alle 21.30 in piazza XXI Settembre ‘Lando e Dino I Marchisciani’ comedy show e live music con ‘Gli Armonici Distratti’ mentre alle 23.30 tombola di Ferragosto. Eventi anche il 14, 16 e 17 del mese.

A Polino il 15 agosto appuntamento con la musica di ‘Atmosfera blu’ e a seguire, alle 23.30, spettacolo pirotecnico. L’evento all’interno di ‘Estate a Polino‘, cartellone che andrà in scena fino al 18 agosto.

‘Sagra della Cannelletta‘ a Castel Viscardo. L’evento è giunto alla sua 56esima edizione è va in scena fino al 21 agosto in piazza IV Novembre. Martedì 15 agosto, dalle ore 17, appuntamento per i più piccoli in piazza Carlo Alberto a Fabro con ‘Speciale trucca bimbi e giochi d’animazione‘. Ferragosto Ficullese: Martedì 15 agosto in programma dalle ore 18 la presentazione dell’Asd ‘Buona la prima’ e spettacolo ‘Magic Andrea’ con il mago Andrea. A seguire serata danzante con orchestra ‘Daniele Desideri’.

Sempre nell’orvietano il 13 agosto, alle 21.30, la chiesa di Sant’Andrea farà da sfondo al ‘Concerto dedicato a Maria’ dell’ensemble OrvietoArmonico, la formazione composta Francesca Bruni (soprano), Rita Graziani (flauto), Dino Graziani (violino), Giuseppe Dolci (violoncello), Alessandro Vergari (organo). Musiche di Bach, Schubert e Handel.A Monteleone di Orvieto in corso la Sagra degli Umbricelli. Il 15 agosto in programma tombola paesana e musica dal vivo. Il 15 agosto a Montegabbione pranzo sociale di Ferragosto presso i Giardinetti. La Pro loco dà appuntamento alle 12.30. E’ opportuna la prenotazione. Dalle 16.30 c’è il Palio del Secchio. Ad Allerona ‘Cena aspettando Ferragosto‘ ad Allerona organizzata dalla Pro loco. Appuntamento presso gli impianti sportivi alle 20. In programma anche musica con ‘Attila & Son’.