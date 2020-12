Fermati con l’eroina in tasca, nel gruppo anche un diciottenne

PERUGIA – Nei giorni scorsi gli uomini della squadra volante hanno notato quattro giovani passeggiare e allungare di molto il passo alla vista della pattuglia. Tutti sono stati fermati e controllati: un ragazzo kosovaro di 25 anni e una ragazza italiana appena maggiorenne avevano con sé piccoli involucri di eroina e sono stati segnalati alla prefettura di Perugia. Gli altri due invece sono stati risiedono in un altro Comune e con l’Umbria che era ancora in zona arancione per loro è scattata la multa prevista dal Dpcm anti Covid 19.