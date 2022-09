Fermana-Gubbio, il sale sulla coda: Gkertsos risponde a Portanova, è pari

FERMO- Finisce 1-1 Fermana-Gubbio ma i Lupi ci restano malissimo perchè avevano assaporato il gusto dolce del colpaccio in pieno recupero ed invece è sull’ultima azione, del recupero stesso che la formazione di Protti pareggia con l’albanese Gkertsos.

La cronaca

Match tiratissimo al Recchioni che conferma come le due squadre siano ancora in fase di rodaggio. Poche cose da segnalare nel primo tempo. Prima vera occasione alla mezzora: punizione di Vazquez che termina alta. Locali pericolosi al 34′: Bunino spara a botta sicura in porta, ma sulla linea di porta c’è il salvataggio di Signorini che mette una pezza sull’uscita incerta di Di Gennaro.

La noia domina anche nella ripresa: al 22’Spina serve Arena a tu per tu con il portiere ma Nardi respinge ed è l’unica occasione fino al minuto 92. Quando il Gubbio segna: cross dalla sinistra di Corsinelli, e precisa incornata del neo entrato Portanova mette la palla in rete sulla sinistra alle spalle di Nardi. Ma l’urlo è strozzato in gola perchè al 5′ di recupero segna Gketsos: sugli sviluppi di un corner, è suo il tap in decisivo.

Il tabellino

FERMANA (4-3-3): Nardi; Gkertsos, De Pascalis (5′ st Eleuteri), Pellizzari, Carosso (6′ st Spedalieri); Graziano (31′ st Misuraca), Giandonato (30′ st Parodi), Scorza; Romeo, Bunino, Fischnaller (42′ st Nannelli). A disp.: Borghetto, Vaccarezza, Cardinali, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Pinzi, Maggio. All.: Protti.

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro; Morelli, Redolfi, Signorini (19′ st Portanova), Bonini; Francofonte (19′ st Vitale), Rosaia; Arena (25′ st Bulevardi), Spina (25′ st Artistico), Corsinelli; Vazquez (28′ st Di Stefano). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Tazzer, Toscano. All.: Braglia.

ARBITRO: Castelleone di Napoli (assistenti: Cecchi-Rastelli IV ufficiale Perri).

MARCATORI: 47′ st Portanova (G), 50′ st Gkertsos (F).

NOTE: Allontanato al 50′ st il vice allenatore De Simone (G). Ammoniti: De Pascalis (F), Redolfi (G), Carosso (F), Gkertsos (F), Graziano (F), Bunino (F), Spina (G), Bonini (G), Misuraca (F), Rosaia (G). Angoli: 6-6. Recupero: 1′ pt; 6′ st.