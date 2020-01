Feritecnica tra i 100 ambasciatori nazionali: “Molta innovazione e sviluppo per Colfiorito”

Premi Ma quello ottenuto negli ultimi giorni non è l’unico premio che l’azienda folignate si è appuntata al petto. Sì, perché dal 2017 è partner strategico della Fao per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile tra cui, in particolare, l’obiettivo #zerofame entro il 2030, mentre recentemente è stata invitata a rappresentare le aziende del settore al congresso per il centenario dell’ICC, Camera di commercio internazionale, in occasione della tavola rotonda I nuovi trend del business tra innovazione e sostenibilità. Ma l’inserimento tra i 100 ambasciatori nazionali rappresenta comunque «un onore» per il vicepresidente Luca Mattioni, che evidenzia come l’azienda abbia “sempre intrapreso un approccio di crescita con rispetto, che vuol dire benefici per tutto il territorio di cui portiamo il nome, dallo stimolo dell’attività agricola sostenibile alla tutela della biodiversità, con la costruzione di un benessere condiviso”. Parla di un “riconoscimento per l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro”, invece, il direttore generale Alessio Miliani, secondo cui “ciò che Feritecnica ha costruito negli anni difendendo le nostre radici e valorizzando l’eccellenza nel rispetto della legalità, con lo sguardo sempre rivolto al futuro”.