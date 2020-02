Ferentillo, si dimettono sei consiglieri: sciolto il consiglio comunale

FERENTILLO – L’accidentatissimo cammino della giunta Riffelli a Ferentillo è finito. Il consiglio comunale è decaduto, a seguito del gesto di protesta messo in atto da sei consiglieri comunali (su 10) questa mattina: Pierfederico Runcini, Elisabetta Cascielli (nominata assessore il 26 novembre), Giacomo Martinelli, Massimiliano Costantini, Lavinia Rossi e Roberto Pellini, quest’ultimo a lungo in corsa per la candidatura a sindaco prima che la spuntasse Riffelli si sono dimessi.

Anomalia Una consiglio sui generis quello di Ferentillo: Riffelli, uomo di sinistra, era stato eletto dopo una elezione senza avversari nel Comune retto per due mandati dal dem Paolo Silveri. Già dopo pochi mesi, era stato costretto a rivedere la sua Giunta perchè mancava un assessore donna: dopo un lungo braccio di ferro finito alle carte bollate, fu costretto a nominare appunto Elisabetta Cascelli al posto dello stesso Pellini.Le motivazioni di questo gesto per ora non sono note, ma è probabile che si tratti di una guerra interna fra Lega e FdI. Ora verrà nominato un commissario che traghetterà fino a maggio il Comune, poi ci saranno nuove elezioni. Sabato alle 17 in una assemblea pubblica al teatro della scuola, Riffelli spiegherà ai cittadini la situazione.

De Luca Sulla vicenda interviene il consigliere regionale de M5S, ferentillese, Thomas De Luca: “Non conosco i retroscena e gli intrecci politici che hanno portato alla fine prematura della consiglio comunale di Ferentillo- dice – ma lo ritengo uno spettacolo inaccettabile. Una sola lista, un solo sindaco, un solo programma e non sono stati capaci di sedersi intorno ad un tavolo e trovare una sintesi per il bene della comunità. I cittadini ferentillesi pagano profumatamente tasse e servizi ed hanno diritto ad un’amministrazione seria che pensi a risolvere i problemi, non a crearli. Turismo, agricoltura, eventi, marketing territoriale, infrastrutture, servizi e tradizioni questi devono essere i temi centrali da cui ripartire”.