FERENTILLO – Starda bloccata fra Macenano- frazione di Ferentillo – e Scheggino per via di un curioso incidente. Un escavatore dei vigili del fuoco, ha urtato e travolto parte della tettoia che protegge la carreggiata lungo il tratto che costeggia la falesia, sfruttata da molti arrampicatori e per larga parte protetta da rete paramassi.

Si lavora per ripristinare la corretta circolazione. Non si registrano feriti.