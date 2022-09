Fere e Grifo, si chiude il mercato: Mantovani alla Ternana, un baby per Castori

Si chiude senza colpi grossi il mercato di Perugia e Ternana. I rossoverdi hanno annunciato l’arrivo in prestito dalla Salernitana di Valerio Mantovani, ma sono di fatto rimasti tutti i giocatori che avrebbero dovuto essere ceduti come Ghiringhelli e Spalluto. Lista over piena, con la cessione di Salzano, passato al Sangiuliano City a titolo definitivo.

Rescinde il quarto portiere Angelo Casadei, insieme a Tozzo e Boateng che erano rientrati dai prestiti.

In casa Perugia, dopo Di Carmine, Beghetto e Bartolomei, non arriva Milanese. In compenso in biancorosso restano Kouan e Melchorri e arriva il giovane portiere, nazionale Under 18 macedone Edin Ajradinoski ex Fermana. In uscita Samuele Angori, in prestito alla Primavera dell’Empoli, mentre Alberto Lunghi dovrebbe rescindere in queste ore.