Federfarma Umbria, Silvia Pagliacci è stata eletta nuova presidente

PERUGIA – Silvia Pagliacci, titolare di farmacia a Valfabbrica ed attuale presidente di Federfarma Perugia, è stata nominata nuova presidente di Federfarma Umbria, l’unione sindacale dei titolari di farmacia della regione. Pagliacci, classe ’66, ha ricoperto in passato anche la carica di presidente nazionale del Sunifar, il sindacato unitario delle farmacie rurali. Succede ad Augusto Luciani e, prima donna a farlo, guiderà la prestigiosa sigla sindacale per il triennio 2023-2025.

Il nuovo consiglio

Il nuovo consiglio di Federfarma Umbria, sarà composto anche dal vicepresidente Maria Cristina Bonanni, dal segretario Stefano Monicchi, dal tesoriere Claudia Pimpinelli e dai consiglieri Alessandro Betti, Francesco Brutti, Maria Teresa Marchetti, Lodovico Vitali e Guido Zuccari. “Sono grata ai colleghi per la fiducia che mi è stata concessa, ed al tempo stesso consapevole della grande responsabilità che mi aspetta – commenta Silvia Pagliacci -. Desidero ringraziare il dottor Augusto Luciani che ha guidato per tanti anni Federfarma Umbria, consentendo alle nostre farmacie di consolidare un ruolo di primissimo piano a supporto della cittadinanza. Ci aspettano nuove sfide, consci che la salute dei cittadini debba rimanere sempre l’obiettivo prioritario. La farmacia può e deve svolgere una funzione di presidio sanitario fondamentale, un riferimento strategico per la popolazione grazie ai tanti servizi offerti, alle campagne di screening e prevenzione, ai progetti di salute e benessere avallati e ideati. In tutto ciò, all’insegna della continuità, siamo pronti a proseguire il cammino che negli anni ha portato le farmacie umbre a diventare una componente importante della sanità regionale”.