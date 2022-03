Federfarma Umbria, Adoc e Uil insieme per i bambini ucraini

PERUGIA – Più di tutti, i bambini ucraini stanno soffrendo adesso Attenzione ai bambini ucraini grazie ad un protocollo di intesa tra Federfarma Umbria, Adoc Umbria (Associazione per la difesa ed orientamento dei consumatori) e il sindacato Uil Umbria.

Grazie all’intesa firmata da Augusto Luciani, Ada Girolamini e Maurizio Molinari in rappresentanza delle relative associazioni, recandosi nelle farmacie aderenti il personale di Adoc Umbria e di Uil Umbria potrà acquistare in convenzione articoli e prodotti per l’infanzia, che poi tramite il comitato regionale umbro della Croce Rossa Italiana saranno recapitati ai confini ucraini.

“Ci è sembrato più che mai doveroso agire con un’operazione di solidarietà verso i bambini ucraini, che stanno vivendo una situazione devastante sotto il profilo fisico e psicologico”, commenta in un nota il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani. “Lo scenario di guerra che si è sviluppato negli ultimi giorni sta privando loro, infatti, della normalità e della spensieratezza che ogni bambino merita”, sottolinea la presidente di Adoc Umbria Ada Girolamini. “La speranza è che questo periodo di grande sofferenza, soprattutto per il popolo ucraino, termini il più velocemente possibile e che le soluzioni diplomatiche mettano fine a questa indicibile barbarie”, conclude il segretario regionale Uil Umbria Maurizio Molinari”.