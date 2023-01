Fece pressioni su Palamara per favorire suoi nomi, il Csm punisce Liguori: non è più il pm di Terni

TERNI – La notizia è arrivata nella tarda serata di mercoledì ed è stata in un certo senso una sorpresa visto che ha ribaltato una precedente decisione: Alberto Liguori non è più il procuratore della Repubblica di Terni.

Lo ha deciso il plenum del Csm che mercoledì ha votato a maggioranza per la non conferma: 11 voti contro 9. Liguori paga le chat intrattenute nel 2017 con Luca Palamara, allora consigliere del Csm dalle quali, secondo la delibera che sancisce la fine del suo lavoro come pm a Terni, “emerge un rapporto privilegiato, in ragione del quale Liguori pone in essere numerosi interventi volti a influenzare, future nomine consiliari di incarichi semidirettivi e direttivi e chiede che vengano sostenuti gli aspiranti da lui indicati, propone accordi tra rappresentanti in Consiglio di diversi gruppi associativi ed esorta Luca Palamara a ricordarli e a farli rispettare”. In particolare, il magistrato calabrese la nomina di Paola Lucente a presidente della sezione penale del tribunale di Cosenza, al posto di Salvatore Carpino.

E ancora, secondo la delibera, le chat “restituiscono un’attività che incide concretamente sulla sua indipendenza, emergendo condotte che risultano caratterizzate ed orientate in virtù di condizionamenti, rapporti e vincoli che intaccano certamente la credibilità ed autorevolezza della funzione direttiva ricoperta, poiché inevitabilmente, finiscono, per sovrapporre, anche in termini di apparenza ed immagine, l’esercizio delle funzioni e l’interesse associativo”.

Ribaltamento

La decisione, come detto, arriva a sorpresa, visto che ha ribaltato l’orientamento della Commissione Direttivi che aveva avuto anche il parere favorevole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ora per lui è arrivato il momento di lasciare Palazzo Gazzoli.

Le conversazioni con Palamara erano già state esaminate dal Csm nell’ambito di un procedimento per trasferimento d’ufficio a carico di Liguori, che si era concluso con una delibera di archiviazione, votata in plenum il 13 gennaio 2021.