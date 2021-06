“Favorita”: dopo The Voice Senior nuovo singolo per il ternano d’adozione Pietro Dall’Oglio (VIDEO)

Pietro Dall’Oglio è nato a Roma ma vive e lavora a Terni dove è noto per essere il gestore del Centro Rafting della Cascata delle Marmore. Lo scorso inverno si è messo in evidenza a The Voice Senior, dove a 61 anni si è fatto conoscere al grande pubblico. Ora esce il singolo “Favorita”, a cui partecipa il suo coach nel programma, ovvero il rapper Clementino.

Due generazioni, due universi apparentemente distanti, quasi antitetici, trovano nella musica il perfetto punto d’incontro.

Il brano. Sonorità latineggianti composte da Uness Beats, tipicamente estive, con la tradizione mediterranea e cantautorale, per un risultato freschissimo, in perfetto equilibrio tra pop, rap e trap.

La dinamicità del dialetto partenopeo si intreccia alla sensualità della lingua spagnola, in una “taranta-trap” accattivante e coloratissima. Un brano per l’estate, come dice lo stesso artista: “Dopo la meravigliosa esperienza a The Voice Senior – dichiara Pietrosauro -, ho voluto dare vita insieme a Clementino ad una vera e propria hit estiva, un pezzo che potesse far ballare e divertire, come simbolo di leggerezza e, soprattutto, ripartenza. Mi auguro che tra le varie proposte musicali di questa estate, la nostra canzone possa essere la “Favorita”!”

Nello show. Finalista a The Voice. Dopo una brillante carriera nell’imprenditoria, negli anni Ottanta si fa notare per il suo estro creativo, venendo riconosciuto come uno dei migliori percussionisti afrocubani italiani. prima di dedicarsi al rafting e tornare in pista nel talent show, dove ha ricordato la storia personale del fratello Paolo, missionario gesuita disperso in Siria, del quale ad oggi non si hanno ancora notizie.

Pietro Dall’Oglio si era distinto per la sua interpretazione di “Good times” di Ghali accompagnandosi col cajon.