Far West a Narni, imprenditore aggredito a fucilate: è caccia al ‘pistolero’

NARNI – Scene da fillm western quelle che si sono verificate a Narni alcune notti fa e che sono state rese note solo in queste ore. Un imprenditore ternano, residente a Narni, è stato aggredito e minacciato a colpi di fucile mentre si trovava nella propria casa. Secondo quanto emerge, un uomo in sella ad una moto sarebbe riuscito ad introdursi nel giardino della casa dell’uomo e fucile in pugno ha cominciato ad esplodere alcuni colpi di arma da fuoco, senza colpire l’imprenditore. Poi la fuga, sempre su due ruote. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Narni, i quali tendono ad escludere la pista della criminalità organizzata. Da capire se si tratti di un avvertimento, di una bravata poco simpatica o di qualcosa di più serio.