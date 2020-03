Fanno esplodere il bancomat a notte fonda ma non riescono nel colpo

TERNI – . Hanno provocato danni ingenti, ma non sono riusciti portare via la cassaforte, i ladri entrati in azione intorno alle 3 della notte tra venerdì a sabato nella filiale Bcc di Borgo Trevi. Il tentativo di furto compiuto nel pieno dell’emergenza coronavirus, verosimilmente utilizzando acetilene per provocare lo scoppio, non è però andato a buon fine, coi malviventi che sono riusciti a fuggire a bordo di un’auto. Le immagini di videosorveglianza della zona sono al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sul tentativo di furto.