Famiglia torna a Marsciano da fuori regione: multa e quarantena

MARSCIANO – A seguito dell’attività di monitoraggio messa in campo dal Comune e dalle Forze dell’ordine è stato accertato, nel tardo pomeriggio di mercoledì il rientro, nel territorio comunale, di una famiglia proveniente da fuori regione. L’intervento delle Forze dell’ordine ha portato a verificare come lo spostamento fosse in violazione della vigente normativa per il contenimento della pandemia e, quindi, all’emissione della relativa sanzione amministrativa.

Oggi è stato inoltre emesso, con una ordinanza del sindaco Francesca Mele, anche il provvedimento di isolamento domiciliare per i cinque componenti della famiglia, fermo restando che a carico di nessuna delle persone coinvolte risultano pregressi provvedimenti di quarantena. La misura attivata dal sindaco interviene, quindi, in via cautelativa e preventiva sempre al fine di tutelare la salute pubblica e attuare le più idonee ed efficaci strategie per il contenimento del rischio di contagio.

Grave episodio “Ci troviamo – afferma il sindaco Francesca Mele – a intervenire su un nuovo episodio di violazione delle limitazioni agli spostamenti delle persone, che rischia di vanificare i sacrifici che tutta la popolazione ha fatto e continua a fare per impedire la diffusione del coronavirus. La quarantena, che interviene tempestivamente, ci permetterà di monitorare e contenere eventuali rischi e saranno immediatamente attivate anche tutte le misure di profilassi sanitaria necessarie e previste dalle stesse normative”.