Famiglia, dalla Regione il ‘Bonus neo Mamme’: contributo di 1.200 euro

PERUGIA – Un contributo di 1.200 euro a favore di quelle donne che hanno un figlio di età pari o inferiore a un anno. Questa la misura approvata dalla giunta regionale e che sarà finanziata per i prossimi cinque anni grazie ai Fondi UE 2021-2027, per un totale di 5,7 milioni di euro. Il contributo sarà erogato a quelle donne che alla data di scadenza dell’avviso (che sarà pubblicato a breve) siano residenti in Umbria da due anni, abbiano un Isee massimo di 30 mila euro e che, al momento di presentazione della domanda, siano occupate (subordinate o autonome) o iscritte al Centro per l’impiego.

Scenario allarmante

“La misura – dice in una nota della Regione la presidente Donatella Tesei – nasce dall’analisi degli indicatori demografici umbri che disegnano uno scenario allarmante con un trend calante della natalità, in linea con il contesto nazionale e di molti Paesi europei. Nei primi sei mesi del 2022 le nascite sono calate del 5,1 per cento rispetto al 2021, mentre il tasso di fecondità (numero medio di figli per donna) nel 2021 si è attestato a 1,17, vale a dire ben al di sotto della soglia che assicura il ricambio generazionale (almeno 2,1 figli per donna). L’inversione di rotta sociodemografica in Umbria – ha aggiunto Tesei ricordando alcune precedenti misure come il Bonus bebè – è da tempo una priorità”.