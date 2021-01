Falso ambulante a casa di un 93enne e gli svuota il portafogli

PIETRALUNGA – Un trentenne di nazionalità marocchina è stato denunciato dai carabinieri di Pietralunga per il furto in abitazione dopo che l’anziana vittima ha denunciato la scomparsa di 360 euro. I fatti risalgono al 17 dicembre scorso quando il 93enne aveva fatto entrare in casa il giovane ambulante per acquistare delle calze. Tuttavia, in un momento di disattenzione del padrone di casa, il trentenne era riuscito a sfilargli tutte le banconote dal portafogli e poi ad allontanarsi. La vittima non si è accorta subito del colpo, ma soltanto ore dopo, quando si è presentata dai carabinieri, spiegando che in casa quel giorno era entrato soltanto l’ambulante. Una serie di accertamenti hanno permesso ai militari di identificare il giovane, residente in un comune limitrofo e risultato già noto alle forze di polizia per piccoli precedenti. A suo carico è scattata la denuncia per furto in abitazione.