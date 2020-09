Falcinelli dalla retrocessione in C alla Champions con Stankovic. Il Grifo punta Murano

Diego Falcinelli è diventato un giocatore della Stella Rossa di Belgrado. L’attaccante perugino, di proprietà del Bologna, si trasferisce in Serbia dopo l’amara retrocessione in Serie C con la maglia del Perugia. L’ex attaccante anche di Pontevecchio e Foligno, 29 anni e autore di 3 reti nell’ultimo campionato cadetto, è stato annunciato dai canali social del club di Belgrado in grande stile.

Per lui si aprono le porte della Champions. Lo storico club serbo è infatti attualmente impegnato nei turni preliminari del massimo trofeo continentale: dopo aver battuto lo FC Europa di Gibilterra (5-0) in casa e il FK Tirana (1-0) in Albania, il 16 settembre la formazione guidata dall’ex interista Dejan Stankovic è attesa dalla trasferta – sempre in gara secca – a Nicosia sul campo dell’Omonia, per una sfida fra nobili decadute.

In caso di vittoria, Falcinelli e compagni accederanno alla fase di playoff, l’anticamera del tabellone principale a gironi: li attende l’Olympiacos Pireo di Atene. In caso di sconfitta accederanno come teste di serie alla fase di playoff della competizione inferiore, l’Europa League.

Il passaggio dal Bologna allo Stella Rosa è un prestito biennale con clausola di riscatto da un milione di euro. Come riportato dal sito serbo Kurir.rs, percepirà 35.000 euro al mese e potrà accedere a bonus legati ai risultati di squadra (100mila euro per qualificazione alla Champions e 30mila dovesse vincere il campionato) e alle prestazioni individuali (legate ai gol segnati).

Idea Murano. L’idea per l’attacco ora si chiama Jacopo Murano Secondo quanto raccolto da Tuttoc, il club biancorosso ha offerto all’attaccante del Potenza un contratto biennale. Attesa ora la risposta del giocatore e del suo entourage che, negli scorsi giorni, ha rifiutato la proposta di rinnovo da parte dei lucani.