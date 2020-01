Dal faccia a faccia Tesei-sindacati il via libera al tavolo di confronto mensile sui vari dossier

PERUGIA – Venerdì mattina dal primo incontro tra la presidente della Regione Donatella Tesei e le varie sigle sindacali rappresentate dai rispettivi segretari arriva un primo punto d’approdo metodologico: un tavolo permanente, convocato una volta al mese, per discutere tutti i dossier in cui il sindacato è coinvolto. Questo in sintesi il risultato del faccia a faccia tra la presidente e i segretari regionali Vincenzo Sgalla (Cgil), Claudio Bendini (Uil), Angelo Manzotti (Cisl) e il delegato Ugl Paolo Zaffini. “Soddisfazione per il positivo e costruttivo incontro” è stata espressa dalla presidente della Regione.

Piattaforma Nel corso dell’incontro i tre segretari hanno esposto alla presidente quelle che sono le priorità per le organizzazioni sindacali, già indicate nella Piattaforma unitaria elaborata nel 2019: ricostruzione post-sisma, a partire dalla questione macerie; legalità, lotta alle infiltrazioni mafiose e sicurezza nei luoghi di lavoro; legge regionale sugli appalti, per mettere fine alla logica del massimo ribasso; investimenti in istruzione e ricerca, con il coinvolgimento delle imprese umbre; rilancio della sanità pubblica. Rispetto a quest’ultimo fondamentale argomento, tra l’altro, i segretari generali hanno invitato la presidente e l’assessore alla Sanità a partecipare all’iniziativa organizzata da Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria dal titolo “La Sanità in Umbria, pubblica e universale”, in programma il prossimo 31 gennaio a Perugia, alla quale interverrà il ministro della Sanità Roberto Speranza.