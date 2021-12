Fabro, il paese in quarantena: 113 positivi, non vaccinati un quarto degli abitanti

FABRO– La situazione di Fabro è finita sulle testate nazionali: sono 113 i positivi su 2600 abitanti, un numero sempre crescente dal 20 dicembre ad oggi, una percentuale altissima se si considera che nella prima fase della pandemia il dato non ha mai superato i 25 positivi al Covid.

Parlando a Il Messaggero, il sindaco Diego Masella ha spiegato: “I focolai sono tutti di tipo familiare e tutti derivanti dai contagi avvenuti tra i più piccoli, i bambini della Scuola Infanzia e della Primaria. Fortunatamente non abbiamo alcuna ospedalizzazione, anzi molti dei casi sono del tutto asintomatici e altri presentano sintomi gestibili come forte raffreddore, tosse, qualcuno presenta qualche linea di febbre durata un giorno, non di più. In generale, nonostante il numero dei contagiati sia alto e in salita probabilmente ancora per qualche giorno, possiamo dire, almeno per il momento, che tutti stanno rispondendo bene al contagio. E tutti stanno seguendo le indicazioni dei sanitari restando in isolamento contumaciale presso i rispettivi domicili”

Masella aveva chiuso le scuole un giorno prima, disponendo uno screening globale di tutta la popolazione scolastica. Ed ora il quadro è venuto a galla.

Tanti no vax

Il problema, anche piuttosto serio è che il 25% della popolazione non ha ancora deciso di sottoporsi alla prima dose della vaccinazione. Per questo faccio un appello alla popolazione a vaccinarsi, al più presto. Dall’inizio della pandemia il comune di Fabro ha registrato 239 casi totali, con 4 decessi, e 131 guariti.