Sorpresa export, per l’Umbria risultati ok e in controtendenza

PERUGIA – Nel primo trimestre 2020 l’Umbria ha realizzato complessivamente esportazioni per oltre 1 miliardo, in linea con il valore del primo trimestre 2019 (+0,8%) e meglio del dato italiano che ha segnato una riduzione del -1,9%: emerge dal Monitor dei Distretti dell” Umbria, realizzato dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, che ha preso in analisi innanzitutto i dati di commercio internazionale, che mostrano per l’Umbria risultati positivi e in controtendenza rispetto alla media nazionale. Se poi si considerano le sole specializzazioni distrettuali, il quadro congiunturale è addirittura migliore: con circa 183 milioni di euro i distretti tradizionali umbri hanno realizzato una crescita del 4,9%, che si confronta con un valore complessivo dei distretti tradizionali che hanno subito un calo del -7%.

Distretti In crescita e anche in questo caso meglio della media dei distretti italiani del settore, il distretto della Maglieria e abbigliamento di Perugia (+7,6%) e il distretto dell’Olio umbro (+5,8%), mentre registra un calo il distretto del Mobile dell’Alta valle del Tevere (-13,2%) più marcato dei distretti del mobile italiani (-10%). Tra i principali Paesi di destinazione dei prodotti distrettuali, si rafforza il primato degli Stati Uniti (+2,6 milioni; +8,1%) e cresce la presenza in Germania (+7,4 milioni; +51,4%), soprattutto grazie all’impulso del distretto della Maglieria e abbigliamento di Perugia, mentre si segnala una flessione di vendite verso il Regno Unito (-1,3 milioni; -10,7%) da ricondurre principalmente al distretto dei Mobili e verso il Giappone (-1,8 milioni; -18,3%). L’impatto dell’emergenza Coronavirus sulle specializzazioni distrettuali umbre – spiega una nota di Intesa Sanpaolo – potrà causare nei prossimi mesi flessioni sia sul mercato interno, sia nelle vendite all” estero, condizionate inoltre dal crollo dei flussi turistici, che rappresentavano uno degli elementi attivanti soprattutto di beni di qualità elevata.

Effetto Nel primo trimestre dell’anno, il distretto dell’Olio, all’interno della filiera agro-alimentare, potrebbe aver beneficiato dell’effetto “scorte” che si è creato nelle fasi di lockdown da parte dei consumi privati in parziale sostituzione del calo del canale ho.re.ca, mentre i Mobili dell’Alta valle del Tevere potrebbero in futuro risentire di una revisione dei consumi di beni durevoli, in un contesto in cui verranno privilegiati gli acquisti di beni necessari, che potrebbe essere compensata dal ripensamento dell” utilizzo degli spazi nelle case per effetto, ad esempio, di una maggior diffusione del lavoro da casa o della presenza di attività di didattica a distanza per gli studenti.

Scenario Lo scenario rimane ancora molto incerto e fortemente condizionato da elementi di difficile valutazione, come il rischio di una seconda ondata autunnale della pandemia o la presenza di focolai estivi importanti. “In questa delicata fase economica – spiega Luca Severini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – la consapevolezza della ricchezza produttiva e di competenze espresse dalle imprese umbre spinge ancora di più Intesa Sanpaolo a sostenere gli imprenditori attraverso liquidità immediata ed interventi finanziari straordinari. Grazie a plafond di credito aggiuntivo e ad una task force interna, in Umbria abbiamo erogato da inizio anno circa 3.500 finanziamenti di importo fino a 30.000 euro previsti dal Dl liquidità, oltre a 230 operazioni di finanziamento a medio-lungo termine con garanzia del Fondo Centrale o di Sace. Complessivamente, dall” inizio dell” emergenza abbiamo erogato alle imprese umbre 4.200 operazioni di finanziamento a breve e medio-lungo termine, per un ammontare complessivo di oltre 250 milioni di euro”