Ex Novelli, sciopero ad oltranza fino al pagamento degli stipendi arretrati

SPOLETO – In attesa di capire gli sviluppi sull’azienda, scatta lo sciopero alla ex Novelli di Spoleto. Una decisione presa dai sindacati fino a quando l’azienda non avrà corrisposto tuti gli stipendi arretrati, vale a dire le mensilità di ottobre, novembre e tredicesima.

Lo sciopero a oltranza inizierà il 15 dicembre e si inserisce nell’ambito della trattativa che i sindacati ed i lavoratori stanno tenendo con curatele e liquidatori e la nuova potenziale proprietà, il gruppo Tartufi e Funghi di Gianluca Fondacci, per arrivare all’accordo su un finanziamento ponte da 300 mila euro che permetterebbe anche di pagare le spettanze dei lavoratori.

Una trattativa che è tuttora in atto e che non riesce a trovare una conclusione positiva. Secondo alcune fonti l’accordo in discussione tra le parti andrebbe oltre il finanziamento ponte, con cui la nuova potenziale proprietà garantirebbe la somma, mentre a erogarla sarebbero comunque le curatele. Fondacci ha tempo fino al 19 gennaio per versare il saldo prezzo di 5 milioni, onorando così l’offerta da 5,5 milioni depositata a fine settembre.