Ex Merloni, adesso la Jp Industries ai sindacati conferma che ci sono 350 esuberi

FABRIANO – Resta fermo a 250 il numero dei lavoratori previsto dal piano per la Jp Industries presentato dal titolare dell’azienda, Giovanni Porcarelli. E resta fermo anche il numero degli esuberi, poco meno di 350 dipendenti. Questo quanto confermato dall’incontro di Fabriano fra proprietà e organizzazioni sindacali che si è svolto lunedì pomeriggio. Sembrano essere andate a vuoto, dunque, le richieste dei sindacati di rivedere al rialzo il numero dei lavoratori che andrebbero a far parte della new co. Fermo restando che si aspetta ancora il pronunciamento del tribunale di Ancona.

Assemblee Fiom, Fim e Uilm hanno ribadito tutte le loro preoccupazioni per la reale sostenibilità del piano e per le ricadute occupazionali. Nel frattempo, i lavoratori si mobilitano: martedì alle 11.30 si svolgerà un’assemblea coi lavoratori che si terrà a Gaifana, mentre giovedì alle 16 ce ne sarà un’altra a Fabriano.

Regione Davanti a questo quadro l’assessore regionale Michele Fioroni in una nota ribadisce con forza la necessità di una verifica con il Mise, già richiesta da parte della Regione Umbria e per cui non vi è stata ancora una convocazione, e chiede in tempi rapidi la proroga e la rimodulazione dell’accordo di programma che scadrà il 18 marzo 2020. “La Regione Umbria – sostiene Fioroni – è indisponibile a gestire mere misure di politica attiva del lavoro senza ragionare di un sistema integrato di politiche industriali in grado di prospettare un programma di reindustrializzazione dell’area umbro marchigiana”. Detto ciò, Fioroni, riafferma la disponibilità della Regione a mettere in campo risorse e programmi di intervento, in grado di operare in modo integrato con le politiche nazionali.