Ex Merloni, Jp vuole 345 esuberi: scatta la protesta a Fabriano e Nocera

FABRIANO – Piano di ristrutturazione della JP Industries di Fabriano “inaccettabile” secondo il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli. L”imprenditore Giovanni Porcarelli ha annunciato oggi pomeriggio ai rappresentanti dei sindacati di categoria 345 esuberi, su un totale di 595 lavoratrici e lavoratori dei siti ex-Antonio Merloni di Fabriano nelle Marche e quello di Colle Nocera in Umbria. Convocata per mercoledì pomeriggio un”assemblea dei lavoratori nella sala mensa dello stabilimento di Santa Maria a Fabriano. “Un piano che respingiamo al mittente – dice Bentivogli -. Oggi dopo che a fine anno è stata fatta la richiesta di proroga di 60 giorni per la presentazione del piano di ristrutturazione nella procedura di concordato dell” ex Antonio Merloni ci troviamo davanti a un nulla di fatto, con un piano irricevibile e senza prospettive di un partner industriale credibile. È inaccettabile. Chiediamo al Governo e al ministro Patuanelli di intervenire”.

Credito Oltre all’impugnativa delle banche, che si è trascinata in tutti questi anni fino al terzo grado di giudizio, si è aggiunta poi la mancanza di credito da parte delle banche necessaria a J.P. per avviare l’attività industriale. Mentre l’accordo di programma che era stato sottoscritto dalle Regioni Umbria e Marche che prevedeva importanti risorse finanziare per il Piano industriale e la Ricerca e Sviluppo non è mai partito. “A fare le spese di questa vicenda sono le 595 lavoratrici e lavoratori, che tra il sito di Fabriano nelle Marche e quello di Colle Nocera in Umbria, dal 2012 aspettano una soluzione lavorativa e industriale che si allontana sempre più, col rischio che vengano meno anche gli ammortizzatori.Tutto questo è inaccettabile”. La tensione, insomma, è tornata a salire.